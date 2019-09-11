Таджикистан и Беларусь наращивают реализацию совместных экономических проектов

11 сентября 2019 11:41 (UTC+04:00)

Таджикистан и Беларусь наращивают реализацию совместных экономических проектов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Махмуд Хакдод девятого сентября на мероприятии в Минске по случаю национального праздника этой страны, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на важность развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, образовательной и культурной сферах. По его словам, между народами двух стран налажено эффективное взаимодействие.

Посол выразил мнение, что доверительные отношения, которые сложились между лидерами двух государств, способствуют развитию контактов по всем направлениям. Он подчеркнул важность договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам взаимных визитов.

Между Беларусью и Таджикистаном создана прочная договорно-правовая база, включающая более ста совместных документов, добавил посол.

Махмадшариф Махмуд Хакдод также обратил внимание на наращивание торгово-экономических контактов, работу совместных предприятий по сборке белорусской техники.

По его мнению, хорошие отношения сложились у Таджикистана и Беларуси и в сфере образования, науки, культуры.

Посол сообщил, что Таджикистан отмечает 28-ю годовщину своей независимости. За этот период в стране произошли большие реформы, направленные на стабильное политическое и экономическое развитие общества.

В свою очередь министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Хотько подчеркнул, что в последнее время диалог между странами становится все более активным. Об этом свидетельствует реализация крупных экономических проектов, создание СП, а также обмен визитами.

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