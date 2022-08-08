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Прямые иностранные инвестиции в Таджикистан за год выросли более чем вдвое

Таджикистан Материалы 8 августа 2022 09:08 (UTC +04:00)
Прямые иностранные инвестиции в Таджикистан за год выросли более чем вдвое

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года прямые иностранные инвестиции в Таджикистан выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 100,6 миллиона долларов.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Саъди Кодирзода, передает Trend со ссылкой на asiaplustj.info.

По его словам, наибольший удельный вес в прямых иностранных инвестициях в Таджикистан в указанный период пришелся на Китай, Швейцарию, Люксембург и Великобританию.

"Основная часть прямых иностранных инвестиций в январе - июне 2022 года была направлена в горнорудную промышленность Таджикистана (89 миллионов долларов)", - сказал Кодирзода.

Отметим, что прямые иностранные инвестиции в экономику Таджикистана по итогам прошлого года составили 340 миллионов долларов.

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