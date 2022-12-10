ЕС рассмотрит вопрос о введении беспошлинного режима на ввоз таджикских товаров

Евросоюз готов обсудить вопрос об освобождении от уплаты таможенных пошлин ЕС на товары и продукцию, экспортируемые из Таджикистана. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства экономического развития Таджикистана по итогам встречи в Душанбе главы ведомства Завки Завкизоды с советником генерального директора комиссии ЕС по торговле Евой Синовец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ева Синовец <��…> выразила готовность провести обсуждение вопроса об одностороннем освобождении от уплаты таможенных пошлин на товары и продукцию производства Республики Таджикистан в ответ на запрос таджикской стороны в целях расширения торгово-экономического сотрудничества, поддержки отечественных производителей и выхода на рынки стран Евросоюза", - отметили в министерстве.

По данным таджикской стороны, за 10 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таджикистан поставляет на рынок ЕС в основном алюминий и текстиль.

По оценке Евросоюза республика является самым маленьким торговым партнером ЕС в Центральной Азии. В 2019 году ЕС экспортировал в Таджикистан продукцию на €169 млн, импортировал - на €44 млн, без существенной динамики по сравнению с показателями 2018-2017 гг. Цифры товарооборота за годы пандемии коронавируса сторонами не называются.