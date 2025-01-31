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Граждане Таджикистана смогут пересекать российско-белорусскую границу наземным транспортом

Таджикистан Материалы 31 января 2025 17:19 (UTC +04:00)
Граждане Таджикистана смогут пересекать российско-белорусскую границу наземным транспортом
Фото: Искусственный интеллект

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ /Trend/ - Граждане Таджикистана получили возможность пересечь границу между Россией и Беларусью автомобильным или железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана.

Отмечается, что вступило в силу подписанное 19 июня 2020 года соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства.

С 2020 года были введены ограничения, граждане третьих стран и лица без гражданства могли путешествовать с территории Беларуси в Россию и наоборот только воздушным транспортом.

Соглашение между Россией и Беларусью регулирует порядок пересечения границы гражданами третьих стран и лицами без гражданства. Оно взаимно признает визы и документы, удостоверяющие личность для въезда, выезда и транзита. Если для одного государства предусмотрен безвизовый режим, достаточно документа, удостоверяющего личность. В случае визового режима потребуется виза.

Иностранцы с разрешением на временное проживание или видом на жительство могут въезжать и пребывать без виз в обеих странах. Срок пребывания рассчитывается с момента въезда с территории третьего государства. Соглашение не касается лиц с ограниченным въездом.

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