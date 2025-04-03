Таджикистан стремится привлечь европейские инвестиции в гидроэнергетические проекты

ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан заинтересован в привлечении европейских инвестиций и технологий для реализации проектов в энергетической сфере, включая строительство Рогунской ГЭС и реконструкцию Нурекской ГЭС.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, об этом было сказано на встрече Президента Эмомали Рахмона с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой в Самарканде на полях саммита ЕС - Центральная Азия.

На встрече было подчеркнуто, что Таджикистан разделяет взгляды Европейского союза в продвижении политики «зелёной» экономики. В этом контексте были обсуждены стратегия развития «зелёной» экономики Таджикистана и вопрос производства и экспорта «зелёной» энергии.

Было отмечено, что использование огромных природных гидроэнергетических ресурсов, критически важного сырья, сельскохозяйственного, промышленного и транзитного потенциала Таджикистана является полезным для развития торговли с Европейским союзом.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан считает ЕС одним из важных партнёров на международной арене.

Напомним, что 3–4 апреля в Самарканде состоится первый саммит ЕС – Центральная Азия. Саммит пройдет под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.