Таджикистан нацелен на расширение экспорта своей продукции на европейские рынки

ДУШАНБЕ/Trend/ - Таджикистан нацелен на дальнейшее расширение экспорта своей продукции на европейские рынки.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмона на саммите "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"Мы нацелены на дальнейшее расширение экспорта продукции таджикских производителей на европейские рынки, в том числе за счёт использования взаимных торговых преференций", - сказал Рахмон.

Президент отметил, что поступательное развитие отношений с Европейским союзом, как на двусторонней, так и многосторонней основе, является одним из приоритетов внешней политики Таджикистана.

Он подчеркнул, что Дорожная карта по углублению отношений между Центральной Азией и Европейским союзом стала ключевым документом, регламентирующим расширение межрегиональной кооперации и взаимосвязанности.

В ходе выступления Рахмон также отметил значительные природные ресурсы Таджикистана, потенциал промышленного, энергетического и сельскохозяйственного секторов. По его словам Таджикистан заинтересован в привлечении инвестиций, внедрении новых технологий и опыта европейских компаний в эту отрасль.