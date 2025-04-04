Таджикистан поддерживает расширение финансирования мер по сохранению климата

ДУШАНБЕ/Trend/- Таджикистан поддерживает призыв международного сообщества к расширению финансирования мер по сохранению климата и борьбе со стихийными действиями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на климатическом форуме в рамках саммита "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

“В то же время мы поддерживаем призыв международного сообщества к расширению финансирования мер по сохранению климата и борьбе со стихийными действиями. Это позволяет уязвимым странам, особенно развивающимся, адаптироваться к последствиям изменения климата”, – сказал Рахмон.

Он отметил, что использование современных водосберегающих технологий является основополагающим принципом снижения потерь воды.

“По инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, а 21 марта Всемирным днём ледников. На основании вышеуказанной резолюции в мае текущего года Душанбе принимает первую в истории международную конференцию высокого уровня по сохранению ледников. Это станет еще одним значимым вкладом Таджикистана в глобальную климатическую повестку”, – подчеркнул Президент Таджикистана.