Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде состоялась рабочая межведомственная встреча, приуроченная к международному дню охраны озонового слоя и 30-летию Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие было организовано озоновым центром при государственном комитете по охране окружающей среды и земельным ресурсам. За последние пять лет потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Туркменистане значительно сократилось.

"Они по-прежнему используются в качестве хладагентов в промышленном холодильном оборудовании, системах кондиционирования воздуха, но в контролируемом объёме и регулируются международными соглашениями",- сказано в статье.

Туркменистан ратифицировал Монреальский протокол в 1993 году. С 2012 года реализуется госпрограмма по выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов, целью, которой является проведение мероприятий, позволяющих после 2020 года использовать только рециркулированные и восстановленные вещества, а в перспективе, к 1 января 2040 года, произвести полный вывод их из обращения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)