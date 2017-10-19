Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ

19 октября 2017 11:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде состоялась рабочая межведомственная встреча, приуроченная к международному дню охраны озонового слоя и 30-летию Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие было организовано озоновым центром при государственном комитете по охране окружающей среды и земельным ресурсам. За последние пять лет потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Туркменистане значительно сократилось.

"Они по-прежнему используются в качестве хладагентов в промышленном холодильном оборудовании, системах кондиционирования воздуха, но в контролируемом объёме и регулируются международными соглашениями",- сказано в статье.

Туркменистан ратифицировал Монреальский протокол в 1993 году. С 2012 года реализуется госпрограмма по выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов, целью, которой является проведение мероприятий, позволяющих после 2020 года использовать только рециркулированные и восстановленные вещества, а в перспективе, к 1 января 2040 года, произвести полный вывод их из обращения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ашхабаде обсудили соглашение в области торговли и транспорта на Каспии
Центральная Азия 11:10
Израиль заинтересован в расширении связей с Туркменистаном - посол
Туркменистан 10:53
Партнерство Туркменистана и РФ носит стратегический характер - президент
Туркменистан 10:44
Petronas Сharigali объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 08:43
В Туркменистане провели региональный форум по Каспию
Туркменистан 18 октября 17:26
Газовый госконцерн Туркменистана закупит средства связи и оборудование
Тендеры 18 октября 17:13
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 18 октября 17:11
Российский МТС вернет абонентам средства в Туркменистане из-за приостановки своей деятельности
Бизнес 18 октября 17:06
В Ашхабаде открывается совещание послов РФ в государствах Центральной Азии
Туркменистан 18 октября 16:32
Туркменистан и РФ обсудили вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества
Туркменистан 18 октября 16:14
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана
Туркменистан 18 октября 15:41
Япония оказывает Туркменистану содействие в сфере сейсмологии
Туркменистан 18 октября 15:01
CNPC готовит в Туркменистане тендер
Туркменистан 18 октября 08:37
Туркменистан стал членом Межпарламентского союза
Туркменистан 17 октября 18:39
В Туркменистане открыли первый гольф-клуб
Туркменистан 17 октября 13:38
В ОАЭ аккредитован посол Туркменистана
Туркменистан 17 октября 08:14
В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Израиля
Туркменистан 17 октября 08:04
Туркменистан расширяет возможность подключения к безлимитному интернету
IT 16 октября 16:09