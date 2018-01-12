Транспортная дипломатия Туркменистана - движение вперед

БАКУ /Trend/ - 20 декабря 2017 года на 74-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была единогласно принята резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», представленная Туркменистаном.

На заседании правительства туркменский лидер подчеркнул значимость факта принятия на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», в которой выражается поддержка усилий правительства Туркменистана по проведению первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту и с удовлетворением отмечается Ашхабадское заявление об обязательствах и рекомендациях по вопросам политики этого всемирного форума.

Туркменский лидер, высказав искреннюю признательность в адрес государств, выступивших коспонсорами вышеназванной резолюции, также отметил, что это уже не первая резолюция Генассамблеи ООН по транспортному вопросу. Данный факт, а также избрание нашей страны председателем Конференции Энергетической Хартии в 2017 году свидетельствуют о всеобщей поддержке и высокой оценке политики независимого нейтрального Туркменистана со стороны мирового сообщества.

Принятие резолюции является очередным важным шагом в реализации инициативы президента Туркменистана, высказанной на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 года относительно координации деятельности ООН в области транспорта и разработки Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

В резолюции подтверждается приверженность повышению роли устойчивого транспорта и мобильности в создании рабочих мест, содействии мобильности и повышении эффективности логистических цепочек в плане обеспечения доступа людей к работе, школам и медицинским услугам, и организации снабжения жителей сельской местности и городов товарами и услугами с тем, чтобы каждый имел равные возможности и никто не был забыт.

Данная резолюция призывает прилагать усилия в целях поощрения региональной и межрегиональной экономической интеграции и сотрудничества, в том числе посредством совершенствования планирования транспортной инфраструктуры и повышения мобильности, укрепления транспортных связей и содействия развитию торговли и инвестициям.

Особо отмечается значимость устойчивых, низкоуглеродных и энергоэффективных видов транспорта для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему и достижения целей в области устойчивого развития.

В резолюции также содержатся рекомендации государствам обеспечить максимальный синергизм в планировании и развитии транспортных коридоров и инфраструктуры посредством учета соответствующих международных стандартов и действий, направленных на унификацию правил и технических стандартов.

В современных условиях сотрудничество в транспортно-коммуникационном направлении имеет особое значение как неотъемлемая часть глобального устойчивого развития. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эта сфера является одним из ключевых сегментов мировой экономики, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей. Туркменистан занимает активную позицию в вопросах международного взаимодействия на данном направлении, в том числе в формате ООН, выдвигая конкретные инициативы и претворяя в жизнь совместно с зарубежными партнёрами масштабные инфраструктурные проекты по созданию транснациональных транзитно-транспортных коридоров.

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