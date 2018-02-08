Туркменистан и Фонд ООН в области народонаселения обсуждают программу сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) во главе со страновым директором офиса этой организации Джулией Валезе, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегация проводит в Ашхабаде серию встреч с министерствами и отраслевыми организациями для обсуждения вопросов совместного сотрудничества на 2018-2019 годы.

Стороны отметили прогресс в достижении поставленных совместными проектами целей и задач в области развития, гендерного равноправия, здравоохранения, сказано в информации.

Кроме того, были затронуты вопросы социально-экономического развития Туркменистана, репродуктивного здоровья и политики гендерного равенства. В апреле 2016 года между правительством Туркменистана и ЮНФПА был подписан план действий четвертой страновой программы по сотрудничеству на период 2016-2020 годы.

Этот документ основывается на рамочной программе партнерства в целях развития отношений между Туркменистаном и ООН на 2016-2020 годы.

Деятельность ЮНФПА сфокусирована на четырех направлениях: охрана здоровья матери и новорожденного; охрана репродуктивного здоровья молодежи; гендерное равенство; народонаселение и развитие. ЮНФПА продолжает также предоставлять правительству Туркменистана консультативное содействие и техническую поддержку в укреплении национальной системы статистики и прогнозирования в области народонаселения и адаптации Целей устойчивого развития.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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