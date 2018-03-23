Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Южной Кореей

23 марта 2018 11:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав межправительственной туркмено-корейской комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Обнародованное постановление было подписано "в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея".

Отметим, что Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктуры и модернизация промышленности.

Ашхабад и Сеул особое внимание уделяют транспортной сфере в контексте развития транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки. По данным туркменской стороны, товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов.

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между Туркменистаном и Кореей систематически развиваются, говорилось в обнародованном в январе письме южнокорейского президента Мун Чжэ Ин к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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