ЕБРР консультирует частный бизнес Туркменистана в области внешней торговли

29 июня 2018 22:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел в Ашхабаде семинар, посвященный внешнеторговой деятельности и повышению уровня осведомленности о возможностях, связанных с экспортом, говорится в сообщении представительства ЕБРР в Туркменистане.

Семинар, состоявшийся при донорской поддержке Европейского Союза (ЕС) помог малым и средним предприятиям (МСП) в Туркменистане обсудить и разработать экспортную стратегию, сказано в информации.

Мероприятие, в котором приняли участие местные представители сектора производства и торговли было нацелено на продвижение туркменской продукции на международные рынки.

Внешняя торговля является одним из ключевых факторов, способствующих экономическому росту страны. В последние годы, правительство Туркменистана приняло ряд программ в целях продвижения экспорта и импортозамещения в рамках крупных структурных реформ, отмечает ЕБРР.

ЕС поддерживает продвижение экспорта в Туркменистане через программу ЕБРР "Консультации для малого бизнеса" и проект ЕС "Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане".

В частности, последний проект поддерживает производство агропродукции и продуктов питания, и предлагает маркетинговую поддержку для их сбыта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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