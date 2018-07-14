Посол Туркменистана в Азербайджане посетил офис МФЕП (ФОТО)

14 июля 2018 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулыев побывал в гостях у Международного Фонда Евразия Пресс и ознакомился с работой и проектами фонда.

Как сообщает Eurasia Diary, на встрече посол Туркменистана Мекан Ишангулыев и президент МФЕП Умуд Мирзаев коснулись ряда вопросов, в том числе темы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Президент МФЕП Умуд Мирзаев рассказал послу Туркменистана о деятельности Фонда. Он отметил, что с момента создания (1992 г), МФЕП расширил свою деятельность и имеет большую сеть партнеров за пределами Азербайджана во многих странах мира. Президент Фонда проинформировал о проектах, осуществляемых МФЕП в течение 25 лет в области гражданского общества, беженцев и ВПЛ.

Умуд Мирзаев отметил, что распространение объективной информации в качестве прессы, так же является частью деятельности Фонда. Фонд, в сотрудничестве с международными структурами, агентствами ООН, дипломатическими представительствами в Азербайджане, реализует различные гуманитарные проекты.
Президент МФЕП также подчеркнул важность обеспечения мира в регионе.

Он отметил, что больше всего от конфликтов страдают мирные люди. Президент МФЕП заявил о готовности сотрудничества с посольством Туркменистана в Азербайджане по разным направлениям.

В свою очередь посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулыев отметил, что хорошо осведомлён о разновидной деятельности Международного Фонда Евразия Пресс.

По словам посла, Азербайджан и Туркменистан тесно связаны культурными и историческими корнями. Мекан Ишангулыев отметил, что основной задачей посольства является дальнейшее расширение и укрепление связей между народами Азербайджана и Туркменистана. Посол подчеркнул, что взаимоотношения между Туркменистаном и Азербайджаном имеют очень высокий уровень. Развитие отношений между нашими странами идет по нарастающей. Хорошим стимулом для этого роста стал официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

Далее президент Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев поблагодарил посла за его визит.

В завершение встречи Мекан Ишангулыев выразил признательность Умуду Мирзаеву за приглашение и вручил ему книгу "Живая легенда".

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