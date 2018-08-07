Туркменистан готовится к председательству в СНГ

7 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, говорится во вторник в сообщении правительства страны.

Председательство перейдет от Таджикистана к Туркменистану в ходе очередного заседания Совета глав государства СНГ 28 сентября в Душанбе. В информации приводятся слова президента Гурбангулы Бердымухамедова о том, что Туркменистан будет содействовать развитию конструктивного многовекторного партнерства на пространстве СНГ.

По словам главы государства, сотрудничество в рамках Содружества было и остаётся одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана. В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и в иранском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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