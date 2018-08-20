Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

20 августа 2018 11:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, говорится в сообщении туркменского правительства.

В своём послании президент Туркменистана выразил уверенность, что в сердцах нынешних и будущих поколений навечно останется светлая память о Кофи Аннане, который будучи видным политиком и великой личностью, сделал очень многое во имя мира и прогресса на всей планете, благополучной и счастливой жизни народов.

Глава государства передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким покойного.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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