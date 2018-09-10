В Ашхабаде пройдет Генассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде с 30 сентября по 5 октября 2018 года пройдет 55-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), пишет в понедельник газета "Нейтральный Туркменистан".

ABU был создан в 1964 году, в его составе 279 телерадиокомпаний из 73 стран.

Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии был принят в ABU в апреле 2012 года.

Ожидается, что проведение этого форума будет способствовать наращиванию продуктивного международного партнёрства и обмена опытом в сфере телерадиовещания.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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