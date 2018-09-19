В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу

19 сентября 2018 10:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Указом предписано уволить в запас в октябре-декабре 2018 года военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки, и в этот же период призвать на военную службу не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, и потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета и не входит ни в один из военно-политических блоков. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан значительно сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 09:18
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы и оборудование
Тендеры 09:09
В северном регионе Туркменистана началась уборка хлопка
Бизнес 18 сентября 13:01
Туркменистан модернизировал морской причал на Каспии
Бизнес 18 сентября 12:40
Kawasaki Heavy Industries реализует в Туркменистане крупный проект
Бизнес 18 сентября 12:37
Японская Mitsubishi изучает возможность реализации совместных проектов в Туркменистане
Бизнес 18 сентября 12:29
Лента новостей
БВШН – самый перспективный вуз в Азербайджане- абитуриент
Общество 10:19
Президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
Узбекистан 10:05
CNPC рассчитывает на поставки узбекского газа по четвёртой ветке газопровода «ЦА-Китай»
Энергетика 09:59
Турция облегчила закон о предоставлении гражданства
Турция 09:59
Ученые нашли средство от облысения
Интересное 09:46
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍
США 09:33
ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие различных секторов экономики
Бизнес 09:31
Eximbank Республики Корея привлечет специалистов для развития пассажирского транспорта в Ташкенте
Бизнес 09:29