В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Указом предписано уволить в запас в октябре-декабре 2018 года военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки, и в этот же период призвать на военную службу не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, и потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета и не входит ни в один из военно-политических блоков. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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