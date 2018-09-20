В Ашхабаде состоялась XXI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице прошла XXI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира. В работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из зарубежных государств, а также делегаты со всех уголков страны.

Развитие культурно-гуманитарных связей с соотечественниками из разных стран планеты – одно из важных направлений международной политики независимого Туркменистана.

Будучи Президентом Гуманитарной ассоциации туркмен мира, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов большое внимание уделяет работе по сплочению соотечественников за рубежом. По инициативе Президента туркменским диаспорам оказывается помощь в сохранении языка и самобытных традиций, в строительстве объектов социально-культурного назначения. Так, в текущем году в селе Фунтово Приволжского района Астраханской области Российской Федерации, где проживает самая многочисленная в этом регионе диаспора туркмен, открылась средняя общеобразовательная школа имени Махтумкули Фраги, возведённая по инициативе президента страны школа туркменскими строителями.

Перед началом работы XXI Конференции ГАТМ, её участники возложили цветы к Монументу Независимости.

Затем в конференц-зале Дворца «Мекан» состоялась церемония открытия форума, в котором приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса, представители политических партий и общественных организаций, институтов Академии наук, министерств и ведомств, столичных вузов, являющихся коллективными членами ГАТМ, индивидуальные члены Ассоциации со всех велаятов страны, деятели науки и культуры, почётные старейшины, журналисты, студенческая молодёжь.

С вниманием и огромным воодушевлением заслушали участники обращение Президента Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе конференции был заслушан отчёт о деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира. Как отмечалось, в 14 странах действуют 27 отделений ГАТМ, в её составе более трёхсот коллективных и сотни индивидуальных членов, в том числе около 400 из иностранных государств.

Важнейшими направлениями работы с зарубежными диаспорами являются: обеспечение консолидации соотечественников, популяризация в мире истории и культуры, традиций и обычаев туркменского народа, современных достижений нашей страны. Значительна роль ГАТМ в развитии международного сотрудничества, в реализации миролюбивой политики и прогрессивных инициатив туркменского лидера.

В последние годы активизировались контакты с зарубежными отделениями ГАТМ в таких сферах как наука и образование, культура и искусство, экономика и предпринимательство, спорт и туризм.

Этими организациями повсеместно проводятся различные мероприятия, нацеленные на духовное единение нации, изучение истории нашей страны, туркменского языка, популяризация достижений страны. В 2018 году, девиз которого «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», их содержательное наполнение связано с современным значением этой древней магистрали. Значительная часть мероприятий была посвящена успешно прошедшему на минувшей неделе в стране Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», а также предстоящему в Ашхабаде чемпионату мира по тяжёлой атлетике, другим спортивным акциям, способствующим укреплению позиций Туркменистана в качестве спортивной державы.

О деятельности зарубежных отделений ГАТМ рассказали их представители из Афганистана, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.

В числе примеров успешной реализации Туркменистаном миролюбивой политики делегаты конференции отмечали содействие и поддержку в социально-экономическом возрождении Афганистана, возведение за счёт средств нашей страны объектов социально-культурного назначения в ряде государств. В докладах подчёркивалось значение инициированных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым крупных международных проектов в транспортной сфере и в области энергетики, в частности, транснациональной газовой магистрали Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Прозвучали также сообщения о проведении мероприятий по популяризации туркменской культуры и творческого наследия её выдающихся представителей.

Как подчёркивали выступавшие, все позитивные международные инициативы Президента Туркменистана, проводимая им прогрессивная политика, служат укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между государствами и народами, нацелены на всеобщий мир и устойчивое развитие. Участники конференции обсудили также задачи дальнейшего развития культурного сотрудничества.

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