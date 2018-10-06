В Ашхабаде вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1948 года

6 октября 2018 08:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в субботу проводит мероприятия, посвященные национальному Дню поминовения по жертвам разрушительного Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Этот скорбный день объявлен нерабочим.

В период существования СССР, информация о количестве человеческих жерт - одного из самых катастрофических природных стихий 20 века была засекречена. Согласно последним официально озвученным данным, в ночь с 5 на 6 октября 1948 года погибли 176.000 ашхабадцев (из проживавших на тот период в городе 198.000 человек).

Катастрофа разрушила около сорока окрестных сел, расположенных в радиусе пятидесяти километров от столицы. В мгновение дома и школы, заводы и фабрики, больницы и институты, музеи и историко- культурные памятники превратились в груды руин.

В устранении последствий землетрясения приняли участие все соседние государства - Азербайджан, Казахстан, Россия, Узбекистан и другие.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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