В туркменской Авазе открылся международный форум по туризму

АШХАБАД /Trend/ - В национальной туристической зоне «Аваза» у
Каспия во вторник начинает свою работу двухдневная международная
выставка- конференция «Туризм и путешествия», сообщают организаторы -
Госкомитет Туркменистана по туризму и торгово-промышленная палата
Туркменистана.
Свое обращение к участникам мероприятия направил президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. "Формирование современной
туристической отрасли в Туркменистане является важным фактором
развития международного сотрудничества, привлечения в страну
инновационных технологий и комплексной модернизации национальной
экономики", - сказано в приветствии.
Цель выставки и конференции - стать коммуникационной и
дискуссионной площадкой для налаживания деловых контактов между
субъектами туристического бизнеса, финансовых, проектных и
строительных организаций, производителей и поставщиков туристских
товаров и услуг.
В рамках форума пройдут презентации туристического потенциала
зарубежных и отечественных компаний, которые продемонстрируют свои
перспективные проекты, продукцию и услуги.
Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах
Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" -
первая в стране свободная экономическая зона, где работающим
инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные
льготы.
Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая
народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные
археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО
"Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или,
к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний
Дехистан.
Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов,
побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного
Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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