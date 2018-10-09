В туркменской Авазе открылся международный форум по туризму

АШХАБАД /Trend/ - В национальной туристической зоне «Аваза» у

Каспия во вторник начинает свою работу двухдневная международная

выставка- конференция «Туризм и путешествия», сообщают организаторы -

Госкомитет Туркменистана по туризму и торгово-промышленная палата

Туркменистана.

Свое обращение к участникам мероприятия направил президент

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. "Формирование современной

туристической отрасли в Туркменистане является важным фактором

развития международного сотрудничества, привлечения в страну

инновационных технологий и комплексной модернизации национальной

экономики", - сказано в приветствии.

Цель выставки и конференции - стать коммуникационной и

дискуссионной площадкой для налаживания деловых контактов между

субъектами туристического бизнеса, финансовых, проектных и

строительных организаций, производителей и поставщиков туристских

товаров и услуг.

В рамках форума пройдут презентации туристического потенциала

зарубежных и отечественных компаний, которые продемонстрируют свои

перспективные проекты, продукцию и услуги.

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах

Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" -

первая в стране свободная экономическая зона, где работающим

инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные

льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая

народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные

археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО

"Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или,

к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний

Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов,

побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного

Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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