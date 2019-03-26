В Авазе пройдет международный форум

26 марта 2019 09:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международную конференцию Heavy Caspian: Turkmenistan планируется провести в Авазе 3-4 октября 2019 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на организатора - международную компанию Heavy World.

Мероприятие посвящено вопросам доставки и монтажа тяжеловесных и проектных грузов в Туркменистан.

Запланировано обсуждение структуры логистики в стране, в том числе таких вопросов, как состояние автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, опыт доставки проектных грузов в Туркменистан.

В информации сказано, что в настоящее время в экономику Туркменистана вкладывается около 50 миллиардов долларов. В стране возводится около 1700 крупных объектов стоимостью свыше 42 миллиардов долларов. Среди наиболее важных реализуемых инвестиционных проектов — проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Напомним, что в мае 2018 года недалеко от Авазы состоялось открытие нового международного прикаспийского порта Туркменбаши, в котором предусмотрен отдельный транспортно-логистический центр (ТЛЦ).

ТЛЦ предназначен для оказания услуг потребителям на стыке «промышленное изготовление – транспорт–торговля». В его состав войдут складской комплекс с телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, информационно-технологическим обеспечением процесса перевозки и обработки грузов. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU.

Ежегодная пропускная способность данного порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Туркменистан наращивает экспорт овощной продукции
Финансы 09:11
ЧМ-2020 по самбо пройдет в столице Туркменистана
Туркменистан 25 марта 16:39
Туркменистан нацелен на экспорт кондитерских изделий
Бизнес 25 марта 15:01
Туркменистан наращивает пропускную способность Каракумского канала
Бизнес 25 марта 14:57
Туркменистан намерен привлечь японские технологии в области водопользования
Бизнес 25 марта 14:02
В Туркменистане приступили к посеву хлопчатника
Бизнес 25 марта 13:55
Лента новостей
Туркменистан наращивает экспорт овощной продукции
Финансы 09:11
Сильный пожар в торговом центре в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 08:46
У побережья Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
Турция 08:36
В Южной Корее конфисковали дополнительные активы Nippon Steel
Другие страны 08:21
Самолет совершил посадку в Сингапуре после угрозы о заложенной бомбе
Другие страны 08:02
Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней
Китай 07:54
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
США 07:38
Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Общество 07:19
В Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение
Казахстан 06:58