В Авазе пройдет международный форум

АШХАБАД /Trend/ - Международную конференцию Heavy Caspian: Turkmenistan планируется провести в Авазе 3-4 октября 2019 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на организатора - международную компанию Heavy World.

Мероприятие посвящено вопросам доставки и монтажа тяжеловесных и проектных грузов в Туркменистан.

Запланировано обсуждение структуры логистики в стране, в том числе таких вопросов, как состояние автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, опыт доставки проектных грузов в Туркменистан.

В информации сказано, что в настоящее время в экономику Туркменистана вкладывается около 50 миллиардов долларов. В стране возводится около 1700 крупных объектов стоимостью свыше 42 миллиардов долларов. Среди наиболее важных реализуемых инвестиционных проектов — проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Напомним, что в мае 2018 года недалеко от Авазы состоялось открытие нового международного прикаспийского порта Туркменбаши, в котором предусмотрен отдельный транспортно-логистический центр (ТЛЦ).

ТЛЦ предназначен для оказания услуг потребителям на стыке «промышленное изготовление – транспорт–торговля». В его состав войдут складской комплекс с телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, информационно-технологическим обеспечением процесса перевозки и обработки грузов. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU.

Ежегодная пропускная способность данного порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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