Туркменистан и Афганистан обсуждают вопросы использования трансграничных рек

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит очередное заседание туркмено-афганской координационной группы по водным вопросам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

В мероприятии принимают участие представители государственного комитета водного хозяйства, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

С афганской стороны - представители министерства энергетики и водных ресурсов, внешнеполитического ведомства, отдела геодезии и картографии министерства городского развития и земельных ресурсов.

Туркменистан придает особое значение взаимодействию с профильными структурами Афганистана, на территории которого, по оценке экспертов, формируется до 20 процентов стока Амударьи и, кроме того, берут своё начало реки Мургаб и Теджен, отмечает в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Это уже третья встреча подобного рода, проводимая при поддержке региональной программы «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В Центральной Азии основными источниками водных ресурсов, используемых для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой, являются реки и практически все они - трансграничные, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА) создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, которая занимается определением лимитов водозаборов в бассейнах крупнейших рек региона, учётом и охраной водных ресурсов, контролем над их рациональным использованием.

Отметим, что Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. В Туркменистане существует проблема экологии Арала, наиболее заметно это отразилось в северном регионе: здесь возникли проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель, с деградацией земель и опустыниванием.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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