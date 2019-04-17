Туркменистан готов сотрудничать с корейскими компаниями в области судостроения

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан готов к тесному взаимодействию с корейскими компаниями в строительстве морских судов для их использования на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Данная инициатива прозвучала в среду в ходе переговоров с президентом Республика Корея Мун Чжэ Ином, прибывшим в туркменскую столицу с государственным визитом.

Отметим, что завод "Балкан", расположенный в прикаспийском городе Туркменбаши, является основой для развития отечественного кораблестроения. В настоящее время здесь производится ремонт сухогрузов и нефтеналивных танкеров. В перспективе планируется строительство кораблей различного класса и типа.

В их числе – паромы RO-RO для перевозки колёсной техники (автомобили, грузовики, прицепы и вагоны). Помимо сборки судов, здесь может выполняться полный цикл работ по ремонту танкеров, сухогрузов, буксиров и др. Технологические линии завода позволяют обрабатывать 10 тысяч тонн стали в год. Ежегодно здесь можно построить от четырёх судов и провести работы по обслуживанию и ремонту от 20 судов и больше. Завод спроектирован согласно требованиям стандарта IACS – International Association of Classification Societies (МАКО - Международная ассоциация классификационных обществ).

Судостроительный завод занимает общую территорию в 166 тысяч квадратных метров и был построен турецкой компанией «Gap Inşaat» . С вводом в мае 2018 года в городе Туркменбаши дополнительного международного морского порта, появились оптимальные возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана. Ежегодная пропускная способность порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель достигает 25-26 миллионов тонн. Долевыми участниками акционерного общества открытого типа (АООТ) «Судостроительный и ремонтный завод «Балкан» являются агентство «Türkmendeňizderýaýollary» (Туркменские морские пуи) и Туркменбашинский международный порт.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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