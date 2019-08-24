В Туркменистане назначен директор института Каспийского моря

АШХАБАД /Trend/ - Директором института Каспийского моря назначен Мырат Атаджанов, сообщает Trend со ссылкой на постановление президента Туркменистана.

Соответствующим указом, институт Каспийского моря был ранее создан на базе упраздненного Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

Контроль за деятельностью новой структуры возложен на вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Институт создан в целях развития сотрудничества в регионе Каспийского моря, анализа осуществляемой по различным направлениям работы, проведения морских научных исследований, подготовки международно-правовых и национальных документов, связанных с Каспийским морем, а также обзора выполнения в Туркменистане международных договоров по вопросам Каспия и подготовки профильной методической информации, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Напомним, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая недавно на Каспийском экономическом форуме в в Авазе обозначил приоритеты сотрудничества в энергетической сфере. “Залегающие в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территориях крупные запасы углеводородного сырья, при их эффективном использовании, в состоянии дать сильный энергетический импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик, как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств, - сказал глава государства.

Отметим, что в туркменской части Каспия на международный тендер выставлено 32 лицензионных блока с прогнозируемыми запасами в 12,1 миллиарда тонн нефти и 6,1 триллиона кубометров газа, без учета уже законтрактованных блоков. Примечательно, что с Каспием связан и проект транспортировки туркменского газа в Европу транзитом через Азербайджан. Брюссель и Ашхабад ведут подготовку варианта правового рамочного соглашения о будущих поставках газа из Туркменистана в Европу. Для того, чтобы это стало реальностью к берегам Азербайджана предстоит проложить 300-километровый газопровод по дну Каспия, правовой статус которого после двадцати лет переговоров между прикаспийскими странами в прошлом году был утвержден.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.