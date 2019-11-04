ОБСЕ реализует в Туркменистане проекты по развитию зеленых портов на Каспии

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане, при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ведется деятельность, направленная на развитие зеленых портов и связей в регионе Каспийского моря, сообщает Trend со ссылкой на организацию.



Соответствующие мероприятия проводились в Ашхабаде для экспертов и для технических работников в международном морском порту города Туркменбаши.



Представители министерства промышленности и связи, министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства энергетики, портовых и таможенных органов, логистических компаний Туркменистана, совместно с экспертами ОБСЕ обсудили ключевые этапы реализации проекта.



Состоялось обсуждение о технической помощи и совместном подходе к цифровизации деятельности и озеленению отдельных портов Каспийского моря.



Таким образом, была завершена серия мероприятий, которые стартовали в Азербайджане и Казахстане в начале этого года, в рамках проекта ОБСЕ “Содействие развитию зеленых портов и связей Каспийском регионе”.



Проект направлен на развитие устойчивых связей и торговли между портами Каспийского моря и реализуется при финансовой поддержке Германии, Италии, Исландии и Азербайджана.



"Это будет способствовать усилиям по дальнейшему развитию Каспийского моря в качестве регионального логистического и торгового хаба, который обеспечит устойчивость и безопасность в регионе ОБСЕ и экономическое благополучие людей, проживающих в нем", - говорится в сообщении.



"Мы очень рады поддержать этот важный проект, который будет способствовать дальнейшему улучшению экономического сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном, поможет уменьшить углеродное влияние на транспорт и способствовать устойчивому единению", - приводятся в информации слова Диего Унгаро, посла Италии в Туркменистане.



Как отметила Ивана Маркович Боскович, ответственный сотрудник центра ОБСЕ в Ашхабаде, "Туркменистан играет все более активную роль в нынешних международных и региональных политических диалогах, а также в инициативах, направленных на активизацию экономического сотрудничества в более широком регионе".



Ожидается, что все эти шаги придадут дополнительный импульс текущей деятельности центра в области продвижения инструментов упрощения процедур торговли, перевозок и цифровизации деятельности, наряду с развитием транзитного потенциала стран-бенефициаров.



Даниэль Кроос, старший сотрудник ОБСЕ по программам, пояснил, что растущая взаимозависимость между экономиками региона требует комплексного подхода к энергетике, цифровому обмену данными и транспортной инфраструктуре.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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