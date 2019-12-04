Региональный экологический центр и ООН координируют свою деятельность по Туркменистану

4 декабря 2019 16:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Программа развития ООН и Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Документ подписали глава ПРООН в Туркменистане Натиа Нацвлишвили и исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов.

Меморандум призван объединить усилия двух организаций, которые осуществляют в Туркменистане работу по охране окружающей среды, городскому развитию, управлению отходами, устойчивому транспорту, экологическому просвещению и продвижению инноваций в агросекторе, говорится в информации.

Отметим, что в регионе одним из актуальных вопросов является управление водными ресурсами. Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует воды, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек - Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. На реку Амударья приходится почти 90 процентов общего объема поступления воды в Туркменистане.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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