Туркменистан и Литва обсудили укрепление сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Литвы (с резиденцией в Баку) Эгидиюсом Навикасом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат вручил копии своих верительных грамот.

Стороны выразили приверженность развитию двусторонних отношений стран.

Обсудив вопросы по развитию отношений между двумя странами и укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, стороны отметили необходимость организации двусторонних встреч на различных уровнях, говорится в сообщении.

Туркменская сторона привлекла внимание к важности проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел Туркменистана и Литвы.

Отметим, что Туркменистан и Литва ведут переговоры о создании нового маршрута, соединяющего регионы Каспийского, Черного и Балтийского морей и открывающего большие перспективы для наращивания региональных и межрегиональных торгово-экономических связей на Евразийском пространстве, и в частности, со странами Балтии.

Литва выразила готовность предоставить Туркменистану свой опыт в областях портового хозяйства и логистики, морского транспорта и судостроения. Среди других перспективных направлений сотрудничества стороны называют энергетический сектор, ряд промышленных отраслей, в том числе текстильную индустрию, а также сферу современных высоких технологий.

Ашхабад с рабочим визитом посещали представители таких литовских компаний, как ALNA, B.G.M, Avia Solutions Group, Imlitex Holdings, Calenberg, RITTAL, Kauno tiltai, Baltic Legal Solutions Lietuva, Conmaster, APT21, Auksinis ungurys.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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