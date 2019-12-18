В туркменской столице пройдут консультации в рамках Спецпрограммы ООН по Аралу

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана сегодня пройдут многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря, сообщает Trend в среду со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Согласно информации туркменского внешнеполитического ведомства, в Ашхабаде состоится также заседание региональной Целевой рабочей группы (ЦРГ), на котором будут утверждены Положение и план работы группы.

Отметим, что в июле делегация Туркменистана провела в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк) встречу по вопросам сотрудничества в рамках Международного фонда по спасению Арала (МФСА).

Было отмечено, что одобренные соответствующей резолюцией Генеральной ассамблеи ООН международные консультации призваны стать практическим шагом на пути к созданию комплексного международного механизма по решению экологической катастрофы Приаралья.

Напомним, что МФСА был создан в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках Фонда особое внимание уделяется совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Аральская проблема затронула север Туркменистана: здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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