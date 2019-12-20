В Туркменистане аккредитован посол Эфиопии

20 декабря 2019 10:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты посла Эфиопии Гирма Темесген Баркесса, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломат был проинформирован об основных векторах внутренней политики и внешнеполитического курса Туркменистана, ориентированного на развитие взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными государствами планеты, в том числе со странами Африканского континента, говорится в сообщении.

Также посол был принят в МИД Туркменистана.

Стороны обсудили совершенствование договорно-правовой базы между Туркменистаном и Эфиопией, говорится в информации туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встрече были озвучены предложения по организации бизнес-форумов, выставок экспортных товаров и активизации сотрудничества в областях энергетики, сельского хозяйства и текстильной промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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