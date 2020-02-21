В Туркменистане утверждена программа гуманитарной помощи Афганистану

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена Программа оказания гуманитарной помощи Афганистану на 2020-2022 годы, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Программа включает ряд мероприятий.

В частности, предусматриваются строительство новых социальных объектов, реализация гуманитарных проектов в области здравоохранения, принятие мер по продолжению сотрудничества в сфере образования.

"Нейтральный Туркменистан неизменно выступает с позиций урегулирования ситуации в Афганистане исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, предлагая конкретные шаги, направленные на восстановление его экономики и социальной инфраструктуры", - сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, сообщает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Ключевым условием здесь является реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием в таких важных сферах, как энергетика и транспортно-коммуникационный сектор.

Напомним, что Афганистан последние годы получает из Туркменистана электроэнергию и сжиженный газ по льготным ценам, по направлениям линий электропередачи (ЛЭП) Имамназар–Андхой и Серхетабат–Герат. Недавно была введена в строй пограничная ЛЭП Рабаткашан-Калайнау для поставок туркменской электроэнергии в северные районы Афганистана.

Отметим, что Туркменистан лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана.

В частности, Ашхабад работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

Кроме того, официальный Ашхабад неоднократно заявлял о готовности предоставить своё политическое пространство для ведения мирных переговоров по Афганистану.

(Автор: Гусейн Гасанов)