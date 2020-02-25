Туркменистан сотрудничает с ЕС по программе содействия управления границами

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в региональном семинаре, который проводился на днях в Алматы в рамках реализации Программы Европейского союза по содействию управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-9), сообщает Trend во вторник со ссылкой на Гостаможню Туркменистана.

На мероприятии рассматривался вопрос о преимуществах использования метода делегирования функций между таможенными и пограничными службами, активно используемого в последние годы в ряде стран Европы.

"Этот метод позволяет ускорить перемещение пассажиров и товаров через границу и более эффективно использовать ресурсы пограничных ведомств. Участники семинара ознакомились с этим нововведением и обсудили его преимущества и риски", - говорится в сообщении.

На семинаре особое внимание было уделено межведомственному сотрудничеству, его основным целям и правовой базе; синхронизированному контролю и делегированию функций/задач пограничного и таможенного контроля на пункте пропуска; сотрудничеству в области обмена информацией и анализа рисков.

Отметим, что основная стратегия Программы БОМКА заключается в содействии стабильности и безопасности стран Центральной Азии посредством комплексного управления границами и регионального сотрудничества.

Программа также оказывает содействие странам Центральной Азии в их стремлении к региональному экономическому развитию и содействие торговле в Центральной Азии, с соседними странами и между странами Центральной Азии и странами-членами ЕС. Программа начала свою деятельность в Центральной Азии в 2003 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)