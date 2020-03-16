В Туркменистане приняты новые законы и нормативно-правовые акты

БАКУ/Trend/ - Меджлис Туркменистана принял новые законы и нормативно-правовые акты, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Тукрменистана.



Девятое заседание Меджлиса шестого созыва состоялось 14 марта 2020 году. На заседание были приглашены руководители некоторых министерств и ведомств, представители средств массовой информации.



На рассмотрение был вынесен ряд проектов: «Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах», «Об экологической информации», «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О суде», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об органах адалат Туркменистана», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О правовых актах», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Таможенный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О стандартизации», «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О предприятиях», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях», «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О гарантиях права молодёжи на труд», «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О племенном деле в животноводстве». Также они обсудили план законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана на 2020 год.

Отметим, что первым обсуждался проект "Электронного документа", который может использоваться для осуществления расчётов, заключения договоров, официальной и неофициальной переписки, а также передачи другой информации.

Обсуждая закон "Об экологической информации", депутаты обратили особое внимание на область охраны окружающей среды.

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса шестого созыва проекты законодательных актов были единогласно одобрены и приняты.