Президент Туркменистана обозначил меры по поддержке экономики в период пандемии коронавируса

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана обозначил ряд ключевых задач по предотвращению спада экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».



Заседание правительства, посвящённое итогам первого квартала текущего года, состоялось 3 апреля 2020 года. На этом заседании президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что международные эксперты прогнозируют спад глобальной экономики, поэтому он обозначил необходимые меры для продолжения развития экономики.



Глава государства отметил необходимость роста внутреннего рынка, а также поддержки малого и среднего бизнеса: "Для этого, необходимо расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, составить список предприятий, которым нужно предоставить льготы по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам".

Президент распорядился подготовить предложения по пересмотру государственного бюджета и бюджетных расходов и представить их на рассмотрение Кабинета министров.



Он также отметил, что из-за вируса возникают проблемы и на рынке авиаперевозок. В связи с этим были даны указания принять меры по отсрочке выплат налогов либо взятых кредитов, а также по их поддержке.



Также он отметил необходимость обеспечения стабильной работы системы торговли, для чего создать запасы товаров первой необходимости, в том числе продовольственной продукции.



Президент Туркменистана отметил, что несмотря на ситуацию с вирусом, необходимо продолжить строительство энергетического кольца внутри страны, электро- и коммуникационной системы Туркменистан-Афганистан-Пакистан.