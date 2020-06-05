В Туркменистане проверили экологическое состояние столицы

БАКУ/Trend/ - Туркменистан подвел итоги экологического состояния столицы после снижения числа автотранспорта на дорогах, сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан сегодня».



Сообщается, что в столице 3 июня движение по дорогам с 6:00 до 18:00 часов было разрешено только на велосипедах, пассажирским автобусам, а также машинам служб немедленного реагирования. В результате этого значительно очистился воздух от автомобильных выхлопных газов.



Отмечается, что влияние дня без автотранспорта на экологию проверило служба экологического надзора Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Так, специалисты исследовали воздух в пяти мобильных, а также постоянных пунктах мониторинга в Ашхабаде, изучили его состав и сравнили с взятыми накануне образцами.



В результате исследования стало известно, что количество пыли уменьшилось на 20 процентов, диоксида серы - на 10 процентов, диоксида азота - на 40 процентов, а фенола - в два раза.



Отметим, что забота об экологии является неотъемлемой частью социально-ориентированной политики Туркменистана. В связи с этой заботой об экологии страны 3 июня был отмечен Всемирный день велосипеда, учреждённый в 2018 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Напомним, что делегация Туркменистана приняла участие в 9-м заседании рабочей группы ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата, которое состоялось в Брюсселе в феврале 2020 года. По итогам заседания рабочей группы были утверждены техническое задание и рабочие процедуры, а также утверждена программа данной группы.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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