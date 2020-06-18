Посольство Республики Корея в Туркменистане вводит электронную визу

БАКУ/Trend/ - Посольства Республики Корея останавливают выдачу визовых стикеров во всех странах с 1-го июля 2020 года, и начинает выдавать электронные визы (Visa Grant Notice), сообщает Trend в четверг со ссылкой на ведомство в Туркменистане.



Согласно информации, для получения электронной визы необходимо перейти на сайт www.visa.go.kr, зарегистрироваться, ввести номер загранпаспорта и дату рождения. Полученный документ нужно распечатать и предоставить при въезде в страну.



Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в феврале 1992 года. В январе 2007 года в Туркменистане было открыто посольство Южной Кореи. В прикаспийской стране успешно работает ряд крупнейших южнокорейских компаний. В частности, LG International и Hundai Engineering Co.LTD в Туркменистане получили крупные проекты в нефтегазовом секторе.



На сервисных условиях за 1,2 миллиарда долларов стороны завершили крупный проект по освоению углеводородного месторождения "Галкыныш", располагающего крупными запасами природного газа.



Как сообщалось ранее, Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Экспортно-импортным банком Кореи (KEXIM) и Корейской торговой страховой корпорацией (KSURE) в области финансирования проектов, которые будут реализовываться в Туркменистане корейскими компаниями.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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