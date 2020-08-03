За 6 месяцев из ЦА в Китай поставлено свыше 19 млрд. кубометров природного газа

Свыше 19 млрд. кубометров природного газа экспортировано из стран Центральной Азии в Китай за 6 месяцев этого года, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Общая протяженность газопровода Центральная Азия – Китай составляет 1833 км. Начинаясь от границы Туркменистана, он проходит через Узбекистан и Казахстан, далее соединяясь в Хоргосе с китайским газопроводом «Запад – Восток». Газопровод рассчитан на ежегодную перекачку газа объемом 60 млрд. кубометров.

Туркменистан считается крупнейшим поставщиком на этом газопроводе: за прошлый год «Туркменгаз» поставил в Китай 31,2 млрд. кубометров газа.

Всего же за историю функционирования газопровода, начиная с декабря 2009 года, в КНР поставлено 316 млрд. кубометров «голубого топлива».