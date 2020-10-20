ИМЭМО РАН назвал необходимые меры по смягчению последствий пандемии в Туркменистане
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Территориальная целостность Азербайджана вскоре будет полностью восстановлена - лидер российской партии
Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг Ходжавендского района новое название Чинарлы
Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел района, 18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов
СК A-Qroup поддержала трехлетнюю Хадиджу, ставшую жертвой теракта, взяв на себя все медицинские расходы до её совершеннолетия
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено большинство видов флоры и фауны, внесенных в "Красную книгу"
Если COVİD-19 доберется до фронта, то армия Азербайджана столкнется не с одним, а с двумя противниками - эксперт
Чтобы ВС Армении продержались еще 10-15 дней, им должна быть оказана помощь в размере не менее $2-3 млрд - эксперт
Армения - сателлит глобальных провокаторов, действующих через армянскую этнополитическую сеть – зарубежные СМИ
Даже я, старый хиппи, готов пожертвовать собой ради Азербайджана - известный режиссер из Финляндии обратился к армянам и миру
В результате армянского обстрела в непригодное состояние пришел 1941 частный дом - Генпрокуратура Азербайджана
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате оказана помощь семьям, чьи дети находятся на военной службе (ФОТО)
Начинается реконструкция дорог, ведущих в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш
ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" позволят Азербайджану производить более 360 млн кВт/ч электроэнергии в год
Присутствие спикера парламента Турции на заседании азербайджанского парламента - еще один пример братства двух стран - Сахиба Гафарова
Ракетный удар по Гяндже ВС Армении военное преступление - Роман Газенко на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Пакистан всегда рядом с братским азербайджанским народом и поддерживает его право на самооборону - министр
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон