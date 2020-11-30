Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана

Туркменистан 30 ноября 2020 18:10 (UTC+04:00)
Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан - одно из государств Центральной Азии - региона, который сегодня приковывает к себе все большее внимание мирового сообщества. Здесь переплетаются геополитические и геоэкономические интересы многих стран мира. Осознавая это, Туркменистан, под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, активно участвует в процессах, нацеленных на укрепление мира, стабильности, устойчивого развития и взаимопонимания между народами региона, что имеет немаловажное значение на достижение всеобщего мира и прогресса.

Одним из важных партнёров Туркменистана в этой связи выступает Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), учрежденный в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке государств-соседей и членов Совета Безопасности в 2007 году. Штаб-квартира этой уникальной структуры находится в Ашхабаде.

Эффективность превентивной дипломатии проверена временем. О роли и важности деятельности РЦПДЦА отметил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Туркменистан активно поддерживает работу и начинания данного Центра, который сделал много с момента образования, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между государствами региона и близлежащими странами. Туркменистан активно сотрудничает с РЦПДЦА в деле поддержания региональной безопасности, включая имплементацию Глобальной Контртеррористической стратегии ООН. Среди основных направлений нынешнего сотрудничества – преодоление насущных угроз и вызовов, в частности глобальной пандемии и её социально-экономических последствий.

В 2020 году Туркменистан чествует 25-летие постоянного Нейтралитета государства. Путем поддержания дружественных, непредвзятых и взаимовыгодных отношений, государство достигло многого в рамках данного статуса, одним из столпов которого является превентивная дипломатия.

Как отметил Президент Туркменистана в ходе своего выступления на юбилейной 75-ой сессии Генассамблеи ООН: «Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала превентивной дипломатии, в рамках сессии Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть проект резолюции «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Туркменистан привержен региональному и международному сотрудничеству путем устоявшихся платформ и программ для достижения конкретных результатов в сфере экономики, торговли, здравоохранения, образования и науки, разработки энергетических и транспортных коридоров, экологической безопасности. В этом контексте важно подчеркнуть партнерство Туркменистана в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЕС) и других значимых структур.

Следуя принципам превентивной дипломатии, Туркменистан намерен и далее осуществлять позитивный вклад в процесс достижения мира, стабильности и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

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