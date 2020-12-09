Туркменистан принял участие в мероприятии высокого уровня ООН

8 декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялось мероприятие высокого уровня по объявлению взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, созданный 15 лет назад в соответствии со специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

По поручению Президента Туркменистана в этом форуме принял участие министр иностранных дел Туркменистана.

В выступлении главы внешнеполитического ведомства страны было подчеркнуто, что Туркменистан и его Президент, основываясь на принципах гуманизма регулярно оказывает помощь странам региона и другим государствам мира для преодоления ими последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В этом контексте и в целях оказания поддержки действиям международного сообщества, осуществляемым на глобальном уровне, наша страна в начале 2020 года сделала свой первый добровольный взнос в вышеназванный фонд.

В продолжение тесного сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами, ориентированными на оказание гуманитарной помощи государствам и народам мира, Туркменистан заявил об очередном взносе в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в 2021 году.

В работе мероприятия высокого уровня принял участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.