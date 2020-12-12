Президент Туркменистана подписал указ о предоставлении группе лиц гражданства страны

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана подписал Указ "О принятии в гражданство Туркменистана", постановив принять группу лиц, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих гражданства, в гражданство Туркменистана, передает в субботу Trend.

Согласно указу, Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Государственной миграционной службе предписано совместно с соответствующими министерствами и ведомствами продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, обратившихся для принятия в гражданство Туркменистана, с последующим внесением соответствующих предложений Президенту Туркменистана.