Туркменистан продолжает интеграцию в международную патентную систему

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продолжает интегрироваться в международную патентную систему в сфере промышленной собственности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано 24 мая 2021 года в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с президентом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Сауле Тлевлесовой.

Отмечается, что Туркменистаном озвучены ключевые действия страны на национальном уровне, включая активную имплементацию Программы развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2021-2025 годы. Так, в целях реализации данной программы создана Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности.

Сообщается, что в ходе встречи стороны также рассмотрели возможности расширения практического сотрудничества с организацией.

Напомним, что ранее в стране было подписано постановление о создании Межведомственной комиссии по охране объектов интеллектуальной собственности, а также об утверждении ее состава и регламента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva