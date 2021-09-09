Туркменистан экспортировал в Бельгию свыше 6 тыс. тонн хлопка
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Агентство DOST и Фонд YAŞAT распространили совместную информацию в связи с участником Отечественной войны Азербайджана
Стала известна дата судебного заседания по делу экс-начальника ГУ военной контрразведки упраздненного МНБ Азербайджана
Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана и министром торговли Казахстана
Казахстан и Азербайджан могут создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута
Владельцы малых агрохозяйств должны соответствовать новым условиям экспорта – агентство Азербайджана
Увеличился прогноз по поступлениям от Налоговой службы в госбюджет Азербайджана на будущий год (ОБЗОР)
С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате военных преступлений Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)