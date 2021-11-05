Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека

Туркменистан 5 ноября 2021 17:06 (UTC+04:00)
Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека

Вопросы взаимодействия в сфере прав человека были обсуждены в ходе онлайн – переговоров заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева и Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришарда Коменда, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Во встрече также принял участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапоченко.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам выполнения Туркменистаном, принятых на себя обязательств в сфере прав человека и положений соответствующих конвенций.

Стороны отметили достижения Туркменистана в области прав человека и обсудили процедуры практической имплементации гуманитарных стандартов и норм в национальное законодательство.

Стороны также обсудили вопросы деятельности Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи были рассмотрены ключевые направления реализации Совместного плана действий Межведомственной комиссии и Представительства ООН в Туркменистане на второе полугодие 2021 года.

Туркменская сторона выразила благодарность Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии за техническое содействие и координацию деятельности при реализации в Туркменистане проектов ООН в области прав человека.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Moody's улучшило прогноз ВВП России в 2021 году до 4,8%
Moody's улучшило прогноз ВВП России в 2021 году до 4,8%
Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс.
Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс.
В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин
В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Депутаты Туркменистана - на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Туркменистан 17:08
Позиция Туркменистана озвучена на климатическом форуме в Глазго Туркменистан 17:07
Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека Туркменистан 17:06
Moody's улучшило прогноз ВВП России в 2021 году до 4,8% Россия 17:06
Компания bp о ходе бурения первой разведочной скважины на мелководье Абшерона Энергетика 17:06
Число рабочих мест в США за октябрь выросло на 531 тыс. США 17:00
Экс-президент Маврикия о проблеме выбросов парниковых газов в атмосферу Политика 16:50
Казахстанское АО объявило тендер на ремонт двигателей Тендеры 16:48
В Туркменистане планируется получить свыше 170 тыс. тонн овощебахчевой продукции Бизнес 16:48
Возможность автоматического пополнения баланса от Azercell ИКТ 16:39
В Ташкенте состоялась международная конференция "Мосты духовности - от Низами до Навои" (ФОТО) Общество 16:38
Большая часть населения мира столкнулась с голодом - старший научный сотрудник FAO Политика 16:35
Добыча газа на месторождении «Шах Дениз» выросла на 20% Энергетика 16:32
Развивая технологии, можно предотвратить проблемы, связанные с изменением климата - экс-советник Госдепа США Политика 16:29
Климатические изменения серьезно влияют и на сельское хозяйство – экс-министр Египта Экономика 16:21
Операционные расходы на Южно-Кавказский газопровод выросли более чем на 11% Энергетика 16:20
Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода выросла более чем на 40% Энергетика 16:15
Парламент Азербайджана утвердил применение кредитной системы в вузах Общество 16:11
Общество охраны природы, члены семей шехидов и гази Отечественной войны провели акцию в честь Дня Победы (ФОТО) Социум 16:11
Как в Баку на одну позицию претендовали три пожилых клоуна, или Человек человеку - волк (ФОТО/ВИДЕО) Культура 16:09
В Азербайджане предложено увеличить размер компенсации молодым учителям Общество 16:01
В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин Европа 15:51
bp назвала количество пробуренных скважин в рамках проекта «Шах Дениз-2» Энергетика 15:51
Кувейт и КР рассмотрят возможность обмена студентами и преподавателями по мере стабилизации эпидситуации Кыргызстан 15:45
Восточно-южный фланг в рамках "Шах Дениз-2" вышел на полную мощность производства Энергетика 15:32
VIII Глобальный Бакинский форум быстро привлек внимание всего международного сообщества - Амр Муса Политика 15:30
Меркель примет участие в запланированной в Париже конференции по Ливии Европа 15:18
Рамиль Гасымов рассказал об образе визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа (ВИДЕО) Интервью 15:13
В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин Экономика 15:11
В Туркменистане приватизируют очередные объекты госсобственности Бизнес 15:00
Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране Европа 14:55
Производственные мощности объектов «Шах Дениз» выросли на четверть Энергетика 14:55
Туркменский госконцерн закупит электротехническую продукцию Тендеры 14:51
Команда со сверхчеловеческими способностями уже в Баку (ВИДЕО) Интересное 14:47
Есть сложности с проведением вакцинации от коронавируса - бывший спикер Кнессета Общество 14:47
Мир должен осознать важность перехода к альтернативным источникам энергии – экс-глава МИД Испании Энергетика 14:43
В Азербайджане учреждаются три новые медали Общество 14:37
В Азербайджане предложено увеличение средств, выделяемых парламентским политпартиям Политика 14:35
В Азербайджане на студенческие кредиты планируется выделить 22 млн манатов Общество 14:32
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 14:27
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 14:12
Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа Европа 14:10
Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны - Виктор Ющенко Политика 14:02
Врио главы минздрава о возможном снижении возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане (Эксклюзив) Общество 14:00
Пандемия коронавируса выявила недостатки во всем мире - бывший президент Словении Общество 13:53
«Лаборатория Касперского»: мошенники предлагают европейские сертификаты вакцинированного в даркнете в среднем за 300 долларов ИКТ 13:43
Лучший метод борьбы с пандемией - это вакцинация - экс-премьер Латвии Общество 13:43
Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась – помощник Президента Азербайджана Политика 13:36
Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих - Джейхун Байрамов Политика 13:27
Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций - помощник президента Таджикистана Таджикистан 13:24
Акт об амнистии - это продолжение гуманной политики в Азербайджане - Али Гусейнли Политика 13:21
Парламент Азербайджана одобрил Акт об амнистии Политика 13:21
Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне - Хафиз Пашаев Политика 13:17
Прочное партнерство между Грузией и США важно для общих интересов двух стран – премьер-министр Грузия 13:12
Общество невозможно направлять без свободы печати - бывший вице-президент Всемирного банка Политика 13:02
Коронавирус в Израиле: Менее 6700 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии Израиль 13:00
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 13:00
Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток в 4 раза США 12:57
Отныне в регионе возможно создание совершенно безопасной среды - Хикмет Гаджиев Политика 12:56
Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией Россия 12:53
Милли Меджлис сделал заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы Политика 12:52
Азербайджан закупает необходимое количество вакцин от COVID-19 – Теймур Мусаев Общество 12:49
Бинали Йылдырым подарил четки Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:48
Милли Меджлис обсуждает вопрос об объявлении амнистии Политика 12:37
Транспортировка нефти по БТД незначительно сократилась за год Энергетика 12:35
Операционные затраты на Баку-Тбилиси-Джейхан выросли на более чем 43% Энергетика 12:33
Генсек ОЧЭС назвал путь решения глобальной проблемы климатических изменений Экономика 12:31
В телеком-индустрии необходимо быстрое развитие - экс-президент Azercell (Эксклюзив) ИКТ 12:23
В Азербайджане предложено повысить размер среднемесячной трудовой пенсии Экономика 12:22
Добрый станет Сильным Социум 12:21
В России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:16
Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана Политика 12:16
Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права – Джейхун Байрамов Политика 12:13
Названы данные по экспорту Туркменистаном цемента в Узбекистан Бизнес 12:11
В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль - Парвиз Шахбазов Экономика 12:08
Иран нарастил количество обогащенного до 60% урана до 25 кг Ядерная программа 12:07
Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:02
Азербайджан ведет переговоры с новыми европейскими покупателями газа на фоне энергетического кризиса Экономика 12:02
В Азербайджане предложено повысить минимальную зарплату до 300 манатов Экономика 11:57
Мир должен перейти на возобновляемые источники энергии – экс-гендиректор ИСЕСКО Энергетика 11:36
ОАО «Азеркосмос» и Академия наук Беларуси договорились о сотрудничестве Экономика 11:33
Баку вновь в роли политического центра - мировые лидеры обращаются к участникам Бакинского Глобального форума Политика 11:24
Милли Меджлис обсуждает заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы Политика 11:18
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой в связи с отмечаемым 8 ноября Днем Победы Политика 11:15
Экс-председатель Генассамблеи ООН призвала до 2050 г. сократить наносимый экологии ущерб Политика 11:06
Состоялась презентация книг «Черная книга Карабаха» и «Карабах – дорогами Победы». (ФОТО) Общество 11:03
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:03
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11:01
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank Экономика 10:54
Фонд господдержки сельского хозяйства Узбекистана получит 100 млн долларов Узбекистан 10:50
Необходимо разработать законодательную базу и стандарты в связи с глобальным потеплением – экс-премьер Молдовы Политика 10:44
В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы Азербайджана (ФОТО) Общество 10:38
До 800 млн человек в мире не имеют доступа к электроэнергии - замглавы МЭА Энергетика 10:37
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы (ФОТО) Общество 10:35
Азербайджан поддерживает все мировые требования по климатическим изменениям – Парвиз Шахбазов Энергетика 10:30
В ФРГ за сутки выявили рекордные 37 120 случаев заражения коронавирусом Европа 10:16
Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов - экс-президент Хорватии Политика 10:13
Загрязненность воздуха в Дели превысила крайне опасный уровень Другие страны 10:07
Нефтегазовому сектору потребуются крупные инвестиции в ближайшие годы - эксперт Экономика 10:01
Все новости