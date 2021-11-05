Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека

Вопросы взаимодействия в сфере прав человека были обсуждены в ходе онлайн – переговоров заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева и Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришарда Коменда, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Во встрече также принял участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапоченко.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам выполнения Туркменистаном, принятых на себя обязательств в сфере прав человека и положений соответствующих конвенций.

Стороны отметили достижения Туркменистана в области прав человека и обсудили процедуры практической имплементации гуманитарных стандартов и норм в национальное законодательство.

Стороны также обсудили вопросы деятельности Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи были рассмотрены ключевые направления реализации Совместного плана действий Межведомственной комиссии и Представительства ООН в Туркменистане на второе полугодие 2021 года.

Туркменская сторона выразила благодарность Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии за техническое содействие и координацию деятельности при реализации в Туркменистане проектов ООН в области прав человека.