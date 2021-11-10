Президент Туркменистана принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэля Линхарта, прибывшего в Туркменистан, передает Trend со ссылкой на Электронную газету «Золотой век».

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, гость передал главе государства тёплые приветствия от Федерального Президента и Федерального Канцлера Австрии. При этом было подтверждено стремление австрийских парт­нёров к наращиванию плодо­творного сотрудничества с Туркменистаном, реализующим конструктивный внешнеполитический курс, основанный на статусе постоянного нейтралитета и направленный на развитие широкого международного взаимодействия.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением подчеркнул высокий уровень и традиционно дружественный характер межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах взаимного уважения и доверия. Передав ответные приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству Австрийской Республики, лидер нации отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается также в формате авторитетных международных организаций и структур – ООН, ОБСЕ и других, в том числе в рамках активизировавшегося в последние годы диалога с Европейским Союзом.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах туркмено-австрийского партнёрства, располагающего солидным разноплановым потенциалом. В данной связи констатировалось наличие больших возможностей для диверсификации эффективного взаимодействия в торгово-экономической сфере. Здесь важная роль отводится деятельности Туркмено-австрийской совместной комиссии, а также тесным контактам по линии бизнес-кругов.

Отмечалось, что представители австрийского и в целом европейского бизнеса стремятся укрепить своё присутствие на перспективном туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат. Об этом наглядно свидетельствует представительный состав делегации, сопровождающей руководителя внешнеполитического ведомства Австрии во время визита в нашу страну.

В данном контексте перспективными направлениями партнёрства выступают промышленный сектор, энергетика, транспорт, другие отрасли экономики.

Наряду с этим подчёркивалось, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарная сфера. Показательными примерами сотрудничества в этой области являются активная деятельность Туркмено-Австрийского общества, при котором открыт Интернет-сайт и издаётся журнал «Галкыныш», регулярно проводимые в Ашхабаде и Вене перекрёстные Дни культуры, выступления совместного симфонического оркестра «Галкыныш», Венские балы в туркменской столице, а также другие творческие акции.

Как отмечалось, подобные мероприятия и проекты служат упрочению уз дружбы и взаимопонимания между двумя странами и народами. Большое значение придаётся также углублению сотрудничества в сферах науки и образования, внедрения инноваций и передовых технологий.

В ходе встречи Президент Туркменистана и федеральный министр по Европейским и международным делам Австрийской Республики высказались за дальнейшее укрепление традиционного политико-дип­ломатического диалога, продолжение практики регулярных консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Как подчёркивалось, Австрия высоко ценит реализуемую нашей страной миролюбивую внешнюю политику и поддерживает выдвигаемые туркменским лидером международные инициативы, направленные на решение актуальных вопросов современности и отвечающие целям всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

При этом была подтверждена приверженность двух государств конструктивному партнёрству в рамках авторитетных международных организаций, координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

В завершение встречи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и федеральный министр по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэль Линхарт выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения, опираясь на многолетний позитивный опыт и обоюдную добрую волю сторон, будут и впредь успешно развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.

Во встрече также приняла участие руководитель Туркмено-Австрийского общества Неда Бергер.