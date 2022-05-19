Представители Туркменистана провели в Брюсселе переговоры с международными организациями

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым в рамках визита в столицу Бельгии Брюссель провела серию переговоров с представителями международных организаций, передает Trend со ссылкой на онлайн-издание «Туркменистан: Золотой век».

Сообщается, что в ходе переговоров с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией были обсуждены вопросы развития взаимодействия Туркменистана с этой структурой.

В рамках диалога с генеральным секретарем Секретариата Энергетической хартии Ги Ленцем было обсуждено взаимодействие в вопросах международного транзита энергоресурсов и расширения партнерства в сфере энергоэффективности.

На встрече с управляющим директором по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Майклом Зибертом был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся развития сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем.

В частности, речь шла о подготовке к очередной встрече Диалога высокого уровня «Европейский союз – Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности. Особое внимание было уделено развитию партнерства в области энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, образования и культуры.