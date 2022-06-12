ЮНЕСКО поддержит Туркменистан в сфере экологии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) нацелено на оказание поддержки Туркменистану в сфере экологии.

Об этом сказали Trend в ЮНЕСКО.

"На сегодня ЮНЕСКО активно оказывает поддержку Туркменистану в подготовке информации о территориях для их дальнейшего внесения в биосферные заповедники, в решении проблем, связанных с нехваткой воды, укрепление потенциала в области устойчивого управления природными ресурсами, а также сохранения экосистем в биосферных заповедниках", - сказали в организации.

Было отмечено, что ЮНЕСКО оказывает Туркменистану техническую поддержку для укрепления потенциала в области управления природными и водными ресурсами.

Также в организации рассказали, что по случаю 50-летия Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и "Международного дня сохранения мангровых экосистем" 26 июля 2021 года было организовано мероприятие с участием таких стран, как Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия.