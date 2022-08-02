Туркменистан и АБР обсудили разработку новой стратегии партнерства

БАКУ /Trend/ - Министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров провел встречу с новым страновым директором Азиатского банка развития (АБР) в Ашхабаде Артуром Андрысяком, передает Trend со ссылкой на информационный портал Orient.

В ходе встречи стороны обсудили разработку новой стратегии партнерства между Туркменистаном и АБР и вопросы развития двустороннего сотрудничества в финансово-банковской сфере, в области улучшения инвестиционного климата и поддержки частного сектора.

Глава минфина отметил, что существует потенциал для развития сотрудничества в сфере совершенствования законодательства и повышения квалификации кадров в связи с работой, которую проводит Туркменистан для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В свою очередь, Андрысяк подчеркнул, что представляемая им структура проявляет большой интерес к реализуемым в Туркменистане проектам и готова оказывать официальному Ашхабаду техническую помощь в диверсификации национальной экономики, макроэкономическом управлении и проведении структурных преобразований.