Обнародован показатель товарооборота между Туркменистаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном уменьшился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 569 миллионов долларов США, передает Trend в понедельник со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский импорт из Туркменистана составил 414,9 миллиона долларов, а экспорт - 154,1 миллиона долларов.

Тем самым Туркменистан в январе - сентябре 2022 года вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в первые девять месяцев 2022 года в целом превысил 36,02 миллиарда долларов, увеличившись на 27,2 процента, или 7,7 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В отчетный период самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана был Китай (6,78 миллиарда долларов).

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 миллиона долларов, что на 61 процент превышает показатель 2020 года.