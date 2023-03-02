Туркменистан и ЕЭК ООН сотрудничают в области промышленной безопасности

БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Туркменистан сотрудничают в сфере промышленной безопасности, в частности в подготовке отчета в этой области, сообщили Trend в ЕЭК.

"Туркменистан получил консультативные услуги по пересмотру национальной политики и законодательства с учетом их соответствия Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий и другим смежным областям (включая снижение риска катастроф). Результатом этого стал отчет по Туркменистану, в котором описывается текущая ситуация в данной области, включая соответствующее законодательство в области промышленной безопасности, а также выявляются пробелы и предлагаются соответствующие рекомендации", - сказали в организации.

Было отмечено, что отчет подготовлен в тесном сотрудничестве с национальным экспертом из министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

В организации добавили, что секретариат ЕЭК ООН заинтересован в привлечении соответствующих органов Туркменистана к рассмотрению рекомендаций доклада и работе над их реализацией для дальнейшего приведения политики и законодательства страны в соответствие с положениями Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий и мерами по снижению риска техногенных катастроф.

"С учетом добровольных обязательств, касающихся реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и Сендайской рамочной программы, присоединение к Конвенции и осуществление ее положений будут способствовать достижению данных целей и выполнению глобальных задач в рамках этой программы. Секретариат Конвенции готов оказать поддержку Туркменистану в этом процессе, в том числе через свою программу помощи и сотрудничества", - подчеркнули в ЕЭК.