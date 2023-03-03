В Туркменистане пройдет совещание ЕЭК ООН в области транспорта

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в нынешнем году состоится совещание Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в области транспорта, сообщили Trend в ЕЭК.

"Рабочая группа ЕЭК ООН по транспорту в 2023 году планирует провести свое совещание в Туркменистане и совместить его с мероприятием, посвященным электронной системе международного таможенного транзита (МДП)", - сказали в организации.

Было отмечено, что Туркменистан входит в число бенефициаров проекта по повышению потенциала государств - членов ЕЭК ООН по обезуглероживанию транспортного сектора путем расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

"Проект разрабатывает и распространяет рекомендации и руководящие принципы политики, которые при их полной реализации эффективно увеличат долю природного газа в автомобильном транспорте и, следовательно, сократят выбросы углерода в данном секторе", - подчеркнули в ЕЭК.

В ЕЭК добавили, что организация провела семинар для Туркменистана по цифровизации транспортных услуг для укрепления национального потенциала по присоединению и эффективному осуществлению правовых документов ООН, связанных с транспортом.